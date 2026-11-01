Королева Хэллоуина Хайди Клум снова не подвела поклонников. На свою юбилейную, 25-ю костюмированную вечеринку в Нью-Йорке 53-летняя супермодель явилась в образе гигантской оторванной руки. Причём не какой-нибудь, а собственной левой кисти.

Клум практически полностью скрылась внутри огромной конструкции — снаружи остались видны лишь глаза и рот. Для правдоподобия художники воссоздали красные ногти модели, кольца, линии ладони и даже небольшую татуировку на пальце. Кадры необычного перевоплощения появились после вечеринки 31 октября.

Интригу Хайди создавала заранее: несколько дней показывала поклонникам отдельные детали грима и намекала, что на этот раз образ будет особенно жутким. Как рассказала модель Vogue, идея превратиться в собственную руку появилась у неё ещё год назад. Над костюмом работала команда специалиста по пластическому гриму Майка Марино, а на финальное преображение ушло около пяти-шести часов.

Правда, мужа Тома Каулитца рядом с моделью в этот раз не оказалось — музыкант был на гастролях. Зато Хайди нашла способ символически взять его с собой: на гигантском пальце красовалась копия татуировки с его именем. Сам костюм, по признанию звезды, оказался довольно тяжёлым.

Титул королевы Хэллоуина Клум получила не случайно. С 2000 года она устраивает собственные вечеринки, а её выходы давно превратились в отдельное шоу, ради которого создают сложнейший грим и специальные конструкции. Один из самых безумных образов появился в 2022 году: Хайди превратилась в огромного червя, насаженного на рыболовный крючок, а её муж сыграл одноглазого рыбака. Уже через год модель вышла в костюме павлина: роскошный хвост изображала целая группа артистов, а Каулитц сопровождал супругу в образе яйца.

На этом эксперименты не закончились. В 2024 году Клум перевоплотилась в инопланетянина из знаменитого фильма Стивена Спилберга, а в 2025-м стала Медузой Горгоной. Тогда её голову украшали движущиеся змеи, а костюм дополнял 2,5-метровый хвост. Ради реалистичного раздвоенного языка модели пришлось использовать специальную накладку, а из-за сложности наряда она даже предусмотрела подгузник. Именно за такую готовность полностью менять внешность, а не просто надевать красивое платье, поклонники и прозвали Хайди королевой Хэллоуина.