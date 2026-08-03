Марте Стюарт — 85: как идеальная домохозяйка построила империю, попала в тюрьму и стала иконой мемов

3 августа 1941 года в небогатой семье польских эмигрантов родилась девочка, которой предстояло научить страну красиво накрывать стол. В 2026-м Марте Стюарт исполняется 85 лет, и её путь давно перерос простую биографию домохозяйки. Бывшая модель и биржевой маклер построила медиаимперию, стала первой женщиной-миллиардером без семейного наследства, отсидела в тюрьме, но всё же превратилась в кумира нового поколения. Life.ru рассказывает, как из кулинарных книг выросла целая эпоха.

Как из домохозяйки родился бизнес

Как Марта Стюарт начинала бизнес с кейтеринга. Фото © ТАСС / AP / Ed Betz

Марта Костыра росла в рабочем квартале Нью-Джерси в семье с шестью детьми: отец учил её садоводству, а мать — готовить и шить. Уже в 13 лет девочка подрабатывала моделью, а деньги от съёмок откладывала на учёбу в Барнард-колледже. Там она изучала историю искусств и архитектуру, вышла замуж за студента-юриста Энди Стюарта и после университета несколько лет проработала биржевым маклером на Уолл-стрит. Казалось, будущее у неё вполне предсказуемое, но переезд в Коннектикут перевернул всё.

В 1976 году в подвале старого фермерского дома в Уэстпорте Стюарт открыла небольшую кейтеринговую компанию. Изысканные закуски и продуманное оформление праздников быстро привлекли к ней клиентов среди состоятельных соседей и принесли известность в местной прессе. Уже в 1982 году вышла её первая книга «Развлечения» с фотографиями и рецептами из собственной практики, которая быстро стала бестселлером. Так она превратилась в человека, чьё имя ассоциировалось с идеальным домашним уютом. Кстати, если любите истории с неожиданными поворотами судьбы, Life.ru недавно рассказывал загадку близнецов Поллок — одну из самых спорных историй о реинкарнации в Америке.

Kmart и рождение медиаимперии

Сделка с Kmart: путь Стюарт к медиаимперии. Фото © ТАСС / AP / Marta Lavandier

Настоящий взлёт начался в 1987 году, когда сеть магазинов Kmart пригласила Стюарт стать своим лицом и консультантом по «стилю жизни». Контракт принёс не только деньги, но и узнаваемость в масштабах всей страны: линия товаров для дома под её именем появилась в тысячах магазинов. В 1990 году вышел первый номер журнала «Марта Стюарт Ливинг», а в 1993 году стартовало одноимённое телешоу. Каждый проект работал на остальные: читатели журнала смотрели передачу, а зрители покупали товары с её именем.

В 1997 году Стюарт выкупила права на собственное имя у издательского холдинга и объединила все проекты в компанию «Марта Стюарт Ливинг Омнимедиа». Через два года компания вышла на биржу — и в первый же день торгов её акции взлетели почти на 100%. Стюарт мгновенно стала первой женщиной, заработавшей миллиард долларов буквально с нуля — без семейного наследства или бизнеса супруга. Пресса окрестила её живым воплощением американской мечты и главным экспертом страны по домашнему хозяйству.

Скандал с инсайдерской торговлей

Скандал с инсайдерской торговлей в жизни Стюарт. Фото © ТАСС / AP / Bebeto Matthews

Идеальная репутация дала трещину в конце 2001 года, когда Стюарт продала почти четыре тысячи акций биотехнологической компании «ИмКлоун» за день до отказа властей одобрить их новый противораковый препарат. Сделку совершил её личный брокер: он дружил с главой «ИмКлоун» Сэмюэлем Уаксалом, и следствие заподозрило, что Стюарт получила закрытую информацию заранее. В прессе разразился скандал, а сама бизнесвумен ушла с поста гендиректора собственной компании и сохранила лишь кресло креативного директора.

Судебный процесс растянулся на несколько месяцев и приковал к себе внимание всей страны: журналисты обсуждали каждую деталь, а Newsweek вынес историю на обложку под заголовком «Проблемы Марты». В марте 2004 года присяжные признали Стюарт виновной не в самой инсайдерской торговле, а в даче ложных показаний следствию, сговоре и препятствовании правосудию. Приговор оказался суровым для человека её статуса: пять месяцев тюрьмы, ещё пять месяцев домашнего ареста и крупный штраф в придачу.

Тюрьма и стремительное возвращение

Тюремный срок и возвращение Марты Стюарт в бизнес. Фото © Wikipedia / Аарон Бауэр

Осенью 2004 года Стюарт добровольно отправилась в федеральную тюрьму Олдерсон в Западной Виргинии, где отбывала срок среди осуждённых за финансовые и ненасильственные преступления. Сокамерницы дали ей прозвище «М. Дидди», а сама Стюарт вспоминала лагерь без лишней драмы: подшивала одежду, вязала и даже получила в подарок настоящее пончо. Пять месяцев спустя, в марте 2005 года, её выпустили под прицелом телекамер, а следующие пять месяцев она провела под домашним арестом в собственном поместье в Бедфорде.

Многие ждали, что скандал похоронит бизнес Стюарт, но случилось обратное: уже к 2006 году её компания снова вышла в прибыль. Публика оценила то, с каким достоинством Стюарт приняла наказание и вернулась к работе, а не спряталась от журналистов. Вместо того чтобы прятать тюремное прошлое, бизнесвумен превратила его в часть собственной легенды — историю о падении и настоящем американском камбэке — возвращении, которое зрители обожают почти так же сильно, как истории успеха. Кстати, о звёздах, которые умеют красиво возвращаться после трудных времён, Life.ru тоже рассказывал. Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович недавно отметил 81 год, и за его плечами тоже оказалась не самая простая личная история.

Дружба со Снуп Доггом и второе дыхание славы

Дружба Марты Стюарт со Снуп Доггом. ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Именно после тюрьмы в жизни Стюарт появился неожиданный герой — рэпер Снуп Догг, который впервые заглянул на её кулинарное шоу в 2008 году. Пара приготовила пюре, испекла печенье и неожиданно понравилась друг другу настолько, что дружба продлилась десятилетия. Позже они вместе вели кулинарное шоу на канале VH1, снимали хеллоуинский спецвыпуск и появлялись на светских мероприятиях в одинаковых нарядах. Контраст между чопорной домохозяйкой и звездой хип-хопа сам по себе стал культурным феноменом.

Публика обожала эту пару за искренность: Стюарт признавалась, что её подкупили лёгкость и любознательность Снупа, а тот в ответ восхищался её деловой хваткой и чувством юмора. Совместное появление на шоу собрало миллиарды просмотров по всему миру, и именно эта дружба помогла Стюарт достучаться до молодой аудитории, которая прежде знала её только по мемам о судебном процессе. Бизнесвумен из прошлого века неожиданно превратилась в героиню новой эпохи соцсетей.

«Спортс Иллюстрейтед» и рождение иконы мемов

Обложка «Спортс Иллюстрейтед» с Мартой Стюарт в 81 год. Фото © Getty Images / Lexie Moreland

Настоящим культурным взрывом стала обложка журнала «Спортс Иллюстрейтед» в купальниках в 2023 году: Стюарт в 81 год стала самой возрастной моделью в истории издания. Фотографии разошлись по всему миру, а пользователи соцсетей соревновались в шутках и комплиментах одновременно. Сама Стюарт признавалась, что заранее знала реакцию Снупа Догга на снимки, и не ошиблась: он назвал её съёмку восхитительной и не скрывал гордости за подругу. Съёмка доказала: возраст для настоящей звезды — понятие условное.

Ещё большую популярность у молодёжи Стюарт получила после документального фильма «Марта» от стримингового сервиса Netflix: лента вышла в 2024 году и честно показала и триумфы, и тюремный опыт бизнесвумен. Ролики с её участием стали регулярно набирать миллионы просмотров в «Тиктоке», а саму Стюарт всё чаще называют первой в истории настоящей женщиной-инфлюэнсером. Оказалось, что деловая хватка и способность посмеяться над собой работают в любую эпоху одинаково хорошо.

Личная жизнь: муж, дочь и развод

Личная жизнь Марты Стюарт: муж, дочь и развод. Фото © Getty Images / Larry Busacca

Замуж Стюарт вышла ещё студенткой в 1961 году за юриста Энди Стюарта, а в 1965 году у пары родилась единственная дочь Алексис. Супруги вместе строили бизнес и переезжали из Нью-Йорка в Коннектикут, но именно там, среди растущей славы жены, брак начал трещать по швам. Новый образ жизни и постоянная занятость Марты не совпадали с представлениями Энди о традиционной семье, поэтому в 1990 году пара развелась после почти тридцати лет вместе. Больше замуж бизнесвумен так и не вышла.

Отношения с дочерью тоже складывались непросто: Алексис не раз публично критиковала мать за требовательность и холодность в детстве, а в 2011 году выпустила об этом целую книгу. Стюарт же неизменно называла воспоминания дочери забавными и справедливыми и никогда не обижалась на публике. Сегодня, в свой восемьдесят пятый день рождения, бизнесвумен по-прежнему ведёт активную жизнь: снимается на телевидении, выпускает книги и остаётся одной из самых узнаваемых женщин Америки.

Путь Марты Стюарт доказывает: репутацию можно разрушить и выстроить заново не один раз, если за спиной есть талант и упрямый характер. Домохозяйка с рецептами превратилась в миллиардершу, потом в заключённую под номером, а затем — в мемного кумира, которого обожает молодёжь по всему миру. Кстати, о звёздах, которые не боятся встречать солидные даты с юмором, Life.ru тоже писал не раз. Недавно 79-летие отметил и Арнольд Шварценеггер — он тоже прошёл путь от простого парня до настоящей легенды поп-культуры.