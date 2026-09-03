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Опубликовано 3 сентября, 13:57

Богатые тоже удивятся: В Сеть утекли цены нового складного iPhone Ultra

Стоимость складного iPhone Ultra может превысить 290 тысяч рублей

Обложка © X / sunny1583

Обложка © X / sunny1583

Оператор Vodafone случайно раскрыл стоимость будущего складного iPhone Ultra. Данные с ценами заметили пользователи в Австралии и Египте, однако позже страницы с информацией были скрыты.

Согласно утечке, базовая версия смартфона с 256 ГБ памяти может стоить около 230 тысяч рублей. Модель с накопителем на 512 ГБ оценивается примерно в 262 тысячи рублей.

Самая дорогая версия складного iPhone Ultra с 1 ТБ памяти может получить ценник около 293 тысяч рублей.

При этом стоимость устройств в Австралии традиционно выше, чем в США, поэтому американская цена нового смартфона может оказаться на несколько сотен долларов ниже.

Ожидается, что Apple представит три варианта складного iPhone Ultra с разным объёмом встроенной памяти. Официальные характеристики и цены компания пока не объявляла.

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Одной из ключевых новинок Apple станет MacBook Ultra — ноутбук с OLED-экраном, который займет отдельную нишу и не заменит существующие MacBook Pro. Также под брендом Ultra может выйти складной iPhone.

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Наталья Демьянова
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