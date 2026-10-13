Богомаз, Майданов и Милонов получили руководящие посты в комитетах Госдумы

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз получил должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Кадровые решения депутаты утвердили на пленарном заседании 13 октября.

Руководящие посты достались также Виталию Милонову и певцу Денису Майданову. Первый стал заместителем главы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, второй — зампредом комитета по культуре.

Вместе с Богомазом первыми заместителями председателя комитета по региональной политике назначены Илья Дроздов и Геннадий Панин. Ещё одним зампредом стал Александр Суразов. Сам комитет возглавляет Ирина Гусева.

В семейном комитете под руководством Нины Останиной первыми заместителями стали Галина Данильченко и Роза Чемерис. Помимо Милонова, должности зампредов получили Мария Дробот и Александр Родионов.

В комитете по культуре, которым руководит Ольга Казакова, первым заместителем председателя избрали Александра Шолохова. Майданов занял пост одного из её заместителей. Всего на заседании распределили должности первых заместителей и заместителей председателей в 32 комитетах нижней палаты парламента.

Распределение руководящих должностей в думских комитетах готовили заранее. Как ранее сообщал Life.ru, перед голосованием 13 октября парламентские фракции согласовали кандидатуры и проверили соблюдение квот. Каждый претендент должен был подтвердить отсутствие конфликта интересов.