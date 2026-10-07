Господь «устроил» Милонова в комитет ГД по вопросам семьи

Депутат Госдумы IX созыва Виталий Милонов будет работать в Комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. О своём новом месте работы парламентарий рассказал, отвечая на вопрос о распределении по комитетам.

Видео © Telegram/ВЫ СЛУШАЛИ

«Как Господь устроит — не оставит», — ответил Милонов. Видео опубликовано в телеграм-канале «Вы слушали Маяк».

По данным канала, первоначально в комитет записались 13 парламентариев — 11 женщин и двое мужчин. Теперь женское представительство может сократиться: депутат от «Единой России» Ирина Елиферова решила досрочно сложить полномочия в связи с переходом на другую работу.

Елиферова стала первым депутатом нового созыва, решившим отказаться от мандата уже после начала работы Госдумы. Соответствующее заявление она подала 2 октября, а проект постановления планируется рассмотреть на пленарном заседании 13 октября. Сам Милонов и в прошлом созыве занимался семейной повесткой — был заместителем председателя профильного комитета.

В новый состав Госдумы Ирина Елиферова вошла по федеральному списку «Единой России», однако спустя несколько дней решила досрочно отказаться от мандата. Она работала в московском отделении партии, координировала проект «Женское движение Единой России» в столице и после формирования IX созыва вошла в Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.