Не прошло и недели: Первый депутат новой Госдумы отказался от мандата

Депутат Госдумы IX созыва от «Единой России» Ирина Елиферова подала заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. Она стала первым парламентарем нового состава палаты, решившим отказаться от мандата менее чем через неделю после начала работы Госдумы.

Полномочия Елиферовой предлагается считать прекращёнными со 2 октября — даты подачи заявления. Соответствующий проект постановления внесён в базу нижней палаты парламента. Рассмотреть вопрос депутаты могут на пленарном заседании 13 октября.

На какую именно работу переходит Елиферова, в документе не уточняется.

Ирина Елиферова была избрана в Госдуму по федеральному списку «Единой России» от московской региональной группы. ЦИК регистрировал её кандидатом под номером 18 этой группы; она также является членом Генерального совета партии.

После формирования нового созыва Елиферова вошла в Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. До избрания она работала в московском отделении «Единой России», координировала партийный проект «Женское движение Единой России» в столице и возглавляла московское отделение движения «Матери России».

Госдума IX созыва начала работу 30 сентября. Всего в нижнюю палату вошли 450 депутатов, а состав обновился примерно на 41%.

Ранее Life.ru публиковал полный состав Госдумы IX созыва с учётом перераспределения мандатов и отказов кандидатов. В этом списке Ирина Елиферова была указана среди депутатов «Единой России» по федеральному списку.