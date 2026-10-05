«До сих пор важно, довольны ли они мной»: Авксентьева трогательно вспомнила своих учителей

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева в День учителя рассказала Life.ru о педагогах, с которыми продолжает поддерживать связь спустя десятилетия после окончания школы. По её словам, одна из наставниц, преподававшая ей музыку ещё в первом классе, работает с детьми до сих пор.

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Вы представляете, она меня в первом классе учила музыке, и по сей день она несет вот этот свет, тепло, добро и прекрасное уже следующему поколению своих учеников Сардана Авксентьева Депутат Госдумы

Парламентарий призналась, что мнение бывших учителей остаётся для неё важным и сегодня. Она не только поздравляет их 5 октября, но и старается постоянно оставаться на связи, узнавать о семьях педагогов и встречаться с ними во время поездок домой.

«Мне очень важно их мнение, их оценка моего труда. Знаете, какое-то детское чувство, насколько они мной довольны как ученицей, как они оценивают то, что я делаю», — поделилась депутат.

Особенно тепло Авксентьева вспомнила первую учительницу Олимпиаду Михайловну Александрову, которая рано ушла из жизни. По словам депутата, её отношение к ученикам настолько запомнилось классу, что даже спустя почти полвека бывшие школьники продолжают вспоминать педагога с благодарностью.

Авксентьева также поздравила директора своей школы и других наставников. Она подчеркнула, что по отношению человека к педагогам можно многое понять о нём самом, поскольку именно учителя во многом помогают детям сформироваться как личностям.

«С большой признательностью ко всем учителям нашей страны. Пусть всё будет хорошо. Ну а мы, «Новые люди», постараемся облегчить их труд принятием нужных и важных правильных законов», — заключила депутат в беседе с Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин встретился с лучшими педагогами России в День учителя. Президент заявил, что государство продолжит создавать условия для профессионального развития преподавателей по всей стране. Он также отметил значение современных технологий и российских образовательных традиций в работе школы.