Госдума 13 октября выберет заместителей председателей комитетов

ГД 13 октября определит заместителей и первых заместителей председателей парламентских комитетов и комиссий. Как сообщил ТАСС глава думской комиссии по регламенту Виктор Пинский, голосование по кандидатурам состоится на ближайшем пленарном заседании.

По словам депутата, на руководящие должности претендуют специалисты с большим профессиональным опытом. Фракции уже провели необходимую подготовительную работу и согласовали своих представителей. При этом каждый кандидат должен был подтвердить отсутствие конфликта интересов.

«Это был важный процесс, потому что, во-первых, каждый кандидат должен был заявить об отсутствии конфликта интересов при избрании на пост, а фракция — обобщить эту информацию и предоставить её в комиссию по регламенту», — пояснил Пинский.

Отдельное внимание уделили соблюдению установленных квот. Согласно регламенту нижней палаты, количество представителей каждой фракции на руководящих постах не может превышать половины её депутатского состава. За выполнением этого требования следила профильная комиссия.

Пинский признал, что политические объединения заинтересованы в получении как можно большего числа должностей. В предыдущих созывах попытки выйти за предусмотренные ограничения уже случались. Однако на этот раз превышения квот не допустят, заверил парламентарий.

Основные кадровые решения Госдума приняла ещё на первом заседании девятого созыва. Тогда депутаты избрали председателя палаты, его заместителей, а также руководителей комитетов и постоянных комиссий. После этого фракциям предоставили дополнительное время для согласования остальных кандидатур.

Ранее Life.ru сообщал о формировании 34 комитетов Государственной думы девятого созыва и избрании их председателей. Первое пленарное заседание нового состава нижней палаты состоялось 30 сентября 2026 года. Представители «Единой России» возглавили 20 комитетов, КПРФ получила пять руководящих должностей. Ещё по три достались ЛДПР, «Новым людям» и «Справедливой России».