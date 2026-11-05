Богородица указала путь к победе: В Москве выставили картину о чуде Первой мировой
В Манеже показали картину Нестеренко о явлении Богоматери русским солдатам
Василий Игоревич Нестеренко, «Небесная заступница земли Русской», холст, масло, 2017 год. Обложка © Портал правительства Москвы
Картину российского художника Василия Нестеренко «Небесная заступница земли Русской», посвящённую явлению Богородицы русским солдатам во время Первой мировой войны, представили на выставке «Христианская традиция. Наши дни» в московском Манеже, сообщает корреспондент РИА «Новости».
Полотно, написанное в 2017 году, обращается к событиям сентября 1914-го. Согласно православному преданию, в ночь на 1 сентября по старому стилю военнослужащие русской армии увидели образ Пресвятой Богородицы в районе города Августова Сувалкской губернии Российской империи — на территории современной Польши.
На картине Богоматерь указывает рукой на запад. Именно этот жест упоминается в свидетельствах о предполагаемом чудесном явлении. В религиозной традиции событие связывают с последующей победой русских войск в боях с германской армией в районе Августовских лесов.
Работа Нестеренко стала частью масштабной экспозиции, посвящённой православному искусству и его связи с историей России. Всего организаторы отобрали 524 произведения 216 авторов из более чем трёх тысяч представленных работ.
Выставка объединяет живопись, графику, иконопись, скульптуру, ювелирные изделия и предметы декоративно-прикладного искусства. Экспонаты распределены по четырём тематическим залам, посвящённым истории Отечества, христианской вере, сохранению культурного наследия и духовной красоте.
Экспозицию приурочили к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она проходит в рамках церковно-общественного форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».
Посетить выставку в Манеже можно бесплатно до 8 декабря включительно. Экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, вход для посетителей — до 19:00. Для гостей также организованы бесплатные экскурсии.
Накануне президент России Владимир Путин посетил выставку в Манеже и поставил свечу перед иконой святых благоверного князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской. Главу государства сопровождали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Перед осмотром экспозиции президент установил свечу в специальное углубление кандила, после чего приложился к иконе.