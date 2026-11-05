Картину российского художника Василия Нестеренко «Небесная заступница земли Русской», посвящённую явлению Богородицы русским солдатам во время Первой мировой войны, представили на выставке «Христианская традиция. Наши дни» в московском Манеже, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Полотно, написанное в 2017 году, обращается к событиям сентября 1914-го. Согласно православному преданию, в ночь на 1 сентября по старому стилю военнослужащие русской армии увидели образ Пресвятой Богородицы в районе города Августова Сувалкской губернии Российской империи — на территории современной Польши.

На картине Богоматерь указывает рукой на запад. Именно этот жест упоминается в свидетельствах о предполагаемом чудесном явлении. В религиозной традиции событие связывают с последующей победой русских войск в боях с германской армией в районе Августовских лесов.

Работа Нестеренко стала частью масштабной экспозиции, посвящённой православному искусству и его связи с историей России. Всего организаторы отобрали 524 произведения 216 авторов из более чем трёх тысяч представленных работ.

Выставка объединяет живопись, графику, иконопись, скульптуру, ювелирные изделия и предметы декоративно-прикладного искусства. Экспонаты распределены по четырём тематическим залам, посвящённым истории Отечества, христианской вере, сохранению культурного наследия и духовной красоте.

Экспозицию приурочили к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она проходит в рамках церковно-общественного форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».

Посетить выставку в Манеже можно бесплатно до 8 декабря включительно. Экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, вход для посетителей — до 19:00. Для гостей также организованы бесплатные экскурсии.