«Бои будут идти упорные»: Политолог дал жёсткий прогноз по освобождению Славянска и Краматорска

Освобождения Славянска и Краматорска не стоит ожидать до наступления зимы: операция может продлиться до весны 2027 года. Такой прогноз в комментарии Life.ru дал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Если будет освобождение, то, наверное, не раньше, чем в начале 2027 года. Возможно, я даже думаю, что не ранее весны 2027 года. Бои будут идти упорные, это надо понимать. Поэтому делать вывод, что чуть ли не до зимы уже освободят, я думаю, вряд ли. Там очень укреплённые районы. Александр Перенджиев военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Продолжительное сопротивление он связывает с укреплёнными районами и составом украинских подразделений на этом направлении. По словам собеседника, ВСУ направляют туда наиболее подготовленные и мотивированные части. Их задача, считает политолог, — препятствовать продвижению российской армии и завершению освобождения Донбасса.

На фоне приближения боевых действий Перенджиев поддержал призыв к местным жителям переезжать в Донецк. Он полагает, что людям следует использовать имеющуюся возможность выехать, прежде чем столкновения развернутся непосредственно у городов. Славянск и Краматорск эксперт назвал символами Русской весны, напомнив о событиях 2014 года и отходе ополченцев в сторону Донецка.

Отдельное опасение собеседника — судьба гражданских, которые останутся в зоне боёв. По его оценке, украинские военные могут использовать их в качестве живого щита. Риск давления на население он также связал с тем, что многие жители ждут прихода российской армии.

«Мы — Россия и даже ДНР в первую очередь — научены опытом освобождения Мариуполя. И здесь есть понимание, что именно это будет происходить. Более того, есть понимание, что уже сейчас мирные жители могут подвергаться различного рода репрессивным действиям со стороны ВСУ», — сказал политолог.

При этом эксперт сомневается, что организация специальных коридоров сама по себе обеспечит безопасность эвакуации. По его словам, опыт предыдущих боёв показал угрозу обстрелов на таких маршрутах. Поэтому он выступает за выезд до дальнейшего обострения обстановки.

Перенджиев признал, что покинуть опасную территорию смогут не все: кому-то помешают физическое состояние и другие обстоятельства. По его словам, в ходе операции российским военнослужащим предстоит учитывать присутствие оставшихся гражданских и помогать им выбраться из зоны боевых действий.

Штаб обороны ДНР призвал жителей Славянска, Краматорска, Доброполья и Дружковки переезжать в Донецк. В обращении людям рекомендовали покинуть район боевых действий и следовать инструкциям. По прибытии специалисты обещали помочь решить жилищный вопрос.