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Опубликовано 8 октября, 00:55

Штаб обороны ДНР призвал переезжать в Донецк жителей городов подконтрольных ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rtem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rtem

Штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки переехать в Донецк. Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале штаба.

«Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже», — говорится в заявлении.

В штабе подчеркнули, что специалисты помогут решить вопрос с жильём по прибытии в Донецк.

«Следуйте инструкциям и покиньте район боевых действий. По прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с вашей недвижимостью. Берегите себя», — сказано в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что три мирных жителя погибли и ещё восемь получили ранения при атаках на территории ДНР с начала суток 7 октября. Инциденты произошли в нескольких населённых пунктах и на автодороге Донецк — Авдеевка. Двое погибших находились в селе Спартак под Донецком. Ещё один человек погиб в Горловке. Там же ранения получили пять местных жителей. Ещё трое мирных жителей пострадали на автодороге Донецк — Авдеевка.

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Виталий Приходько
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