«Боимся говорить публично»: В Раде нашлись десятки сторонников уступок России ради мира

Десятки депутатов Верховной рады в личных разговорах поддержали идею переговоров с Россией и возможных уступок ради завершения конфликта на Украине. Однако публично высказываться на эту тему парламентарии опасаются. Об этом рассказал депутат Алексей Гончаренко* в интервью «РБК-Украина».

По словам политика, после публикации его мирных предложений многие коллеги выступили с критикой перед камерами и в социальных сетях. При этом за неделю работы парламента никто не подошёл к нему лично, чтобы выразить несогласие и обсудить спорные вопросы.

«Десятки народных депутатов из всех фракций и групп подходили и говорили: «Ты наконец сказал то, о чём мы все говорим в кулуарах, но боимся вынести в публичное поле»», — поделился Гончаренко*.

Парламентарий считает, что украинским властям необходимо открыто обсуждать даже болезненные условия возможного мирного соглашения. В частности, он предложил рассмотреть отказ от вступления в НАТО в обмен на прекращение боевых действий и гарантии дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева со стороны западных партнёров.

По мнению депутата, замалчивание подобных вопросов может обернуться внутренним кризисом. Если переговорщики достигнут договорённостей, к которым общество окажется не готово, это способно спровоцировать массовое недовольство и политический раскол, предупредил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что партия «Европейская солидарность» исключила Гончаренко* из своих рядов после его призыва к переговорам с Россией. В политическом объединении объяснили решение идеологическими разногласиями. Депутат предлагал Киеву обсудить возможные уступки по ряду вопросов, включая отказ от вступления в НАТО, ради достижения мирных договорённостей.

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