«Боится собственного народа»: 15 броневиков и реанимобиль Зеленского выдали его панический страх

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский стал сильнее опасаться возможных покушений. На такой вывод его натолкнул крупный кортеж, сопровождавший Зеленского во время поездки по западным регионам Украины. Об этом журналист написал в соцсети X.

Боуз обратил внимание на количество автомобилей, задействованных в сопровождении. По его словам, кортеж насчитывал более 15 бронированных внедорожников, а также машину скорой помощи и другой транспорт.

«Украинский диктатор Зеленский стал всё больше опасаться покушений. Этот находящийся под давлением «слуга народа» теперь нуждается в более чем 15 бронированных джипах, машине скорой помощи и многих других видах защиты при перемещении внутри Украины», — написал журналист.

Накануне Зеленский находился на западе Украины, где проходил первый саммит «Карпатской восьмёрки». В мероприятиях участвовали представители восьми государств Карпатского региона.

Ранее Life.ru сообщал о создании Зеленским нового международного формата «Карпатская восьмёрка». Учредительный саммит проходит в Буковеле с 18 по 20 сентября и посвящён вопросам безопасности, энергетики, транспорта и экономического сотрудничества.