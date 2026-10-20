Бокал против радиации: Нарколог развеял популярный миф о красном вине

Распространённое мнение о том, что красное вино защищает организм от радиации и помогает выводить радиоактивные вещества, не имеет научного подтверждения. Об этом РИА «Новости» рассказал врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

«Есть укоренившееся мнение, что красное вино выводит из организма радионуклиды, но доказательной базы оно под собой не имеет», — пояснил специалист.

Не работает, по словам врача, и другой популярный способ защиты от облучения — употребление водки. Крепкий алкоголь действительно может ненадолго снизить тревожность, однако к воздействию радиации этот эффект отношения не имеет.

Дело в том, что человек не способен почувствовать радиацию в момент воздействия, из-за чего возникает страх перед невидимой угрозой. После употребления спиртного тревога временно ослабевает, и это облегчение ошибочно воспринимается как признак защиты организма.

Сергеев добавил, что алкоголь не способен устранять повреждения, которые облучение наносит на молекулярном уровне. Более того, в некоторых экспериментах спирт даже усиливал негативные последствия воздействия радиации.

Ранее Life.ru рассказывал, что кардиохирург Лео Бокерия назвал вредным миф о пользе красного вина для сердца. По его словам, многие ошибочно верят, что ежедневный бокал такого напитка улучшает состояние сосудов, хотя научных оснований для подобных утверждений нет.

При этом гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждала о рисках даже небольших доз спиртного. В частности, их употребление связано с повышенной вероятностью развития некоторых онкологических заболеваний, включая рак печени, пищевода и молочной железы. Врач также объясняла, что представления о пользе умеренного потребления алкоголя могли возникнуть из-за ошибок в ранних исследованиях.