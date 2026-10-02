Боксёрша Чумгалакова не придала значения уходу украинки Охоты с пьедестала

Российская боксёрша Юлия Чумгалакова не стала придавать особого значения уходу украинки Анны Охоты с пьедестала во время награждения на чемпионате Европы. В беседе с RT спортсменка заявила, что для неё главным результатом турнира остаётся победа.

Чумгалакова напомнила, что похожие эпизоды уже происходили на соревнованиях с участием российских спортсменов. В частности, соперники отказывались пожимать им руки.

«Мы спортсмены, а спорт должен быть вне политики. Я не стала придавать этому особого значения. Для меня главное — одержать победу, а всё остальное второстепенно», — сказала Чумгалакова.

Инцидент произошёл после финала чемпионата Европы в Софии в весовой категории до 48 кг. Россиянка победила Охоту единогласным решением судей — 5:0. Во время награждения украинская спортсменка получила серебряную медаль и покинула пьедестал до вручения золота Чумгалаковой и исполнения гимна России. После этого Охота сняла награду с шеи.

Победа сделала Чумгалакову трёхкратной чемпионкой Европы. Турнир проходил под эгидой World Boxing, российские спортсмены выступали с национальными флагом и гимном.

Ранее Life.ru рассказывал, как Анна Охота ушла с пьедестала до окончания церемонии награждения. Тогда украинка также не стала участвовать в общей фотографии с призёрами.