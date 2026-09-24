Украинка Охота покинула пьедестал перед гимном России на ЧЕ по боксу

Украинская боксёрша Анна Охота покинула пьедестал перед исполнением гимна России на чемпионате Европы в Софии. В финале весовой категории до 48 кг она уступила россиянке Юлии Чумгалаковой и завоевала серебряную медаль.

На церемонии награждения Охота получила серебро, после чего ушла с пьедестала до награждения Чумгалаковой и исполнения российского гимна. Украинка также не стала участвовать в общей фотографии с победительницей и бронзовыми призёрами турнира.

Чумгалакова благодаря победе стала трёхкратной чемпионкой Европы. Золото россиянки стало первой наградой высшей пробы для сборной РФ на нынешнем турнире в Болгарии.

Чемпионат Европы проходит в Софии с 17 по 25 сентября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальными флагом и гимном.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года гимн России прозвучал на международных соревнованиях более 250 раз. За этот период под национальным флагом выступили 415 российских спортсменов, которые завоевали 401 медаль.