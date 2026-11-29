Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 1612 украинских беспилотников. Все сбитые дроны относились к аппаратам самолётного типа.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 1612 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в Минобороны России, передаёт ТАСС.

Сутками ранее военное ведомство отчиталось об уничтожении 1601 украинского беспилотника. Кроме того, российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.