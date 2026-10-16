Более 1,8 млн россиян воспользуются маткапиталом в 2027 году: На выплаты выделят 545 млрд
Котяков: Более 1,8 млн россиян воспользуются маткапиталом в 2027 году
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Более 1,8 миллиона россиян, по прогнозам Минтруда, воспользуются средствами материнского капитала в 2027 году. На эти цели в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 545 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются более 1,8 миллиона наших граждан, и на это в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 545 миллиардов рублей», — рассказал глава ведомства.
Материнский капитал остаётся одной из основных мер государственной поддержки семей с детьми. Полученные средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии родителей и другие предусмотренные законом цели.
Антон Котяков также сообщил о планах повысить минимальный размер оплаты труда до 28 935 рублей в 2027 году. Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, с 1 января следующего года показатель планируется увеличить на 1842 рубля, или на 6,8%. При этом размер МРОТ влияет не только на зарплаты, но и на расчёт больничных, декретных и ряда других социальных выплат.