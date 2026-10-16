Более 1,8 млн россиян воспользуются маткапиталом в 2027 году: На выплаты выделят 545 млрд

Более 1,8 миллиона россиян, по прогнозам Минтруда, воспользуются средствами материнского капитала в 2027 году. На эти цели в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 545 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются более 1,8 миллиона наших граждан, и на это в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 545 миллиардов рублей», — рассказал глава ведомства.

Материнский капитал остаётся одной из основных мер государственной поддержки семей с детьми. Полученные средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии родителей и другие предусмотренные законом цели.