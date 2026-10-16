Восемь миллионов детей получат поддержку: Котяков раскрыл планы по единым пособиям на 2027 год
Котяков: Единое пособие в 2027 году смогут получать около 8 млн детей
Антон Котяков. Обложка © Life.ru
Около восьми миллионов детей в России смогут получать единое пособие в 2027 году. Такой прогноз представил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«По нашим прогнозным параметрам, этим пособием мы сможем охватить в следующем году порядка 8 миллионов детей среди получателей соответствующей выплаты», — сообщил глава Минтруда.
Речь идёт о едином пособии, которое назначается семьям с детьми до 17 лет с учётом их материального положения. При определении права на выплату учитываются доходы и имущество семьи, а размер поддержки зависит от регионального прожиточного минимума.
В 2027 году единое пособие также планируется увеличить на 6,8% с 1 января. Его размер будет определяться исходя из обновлённого прожиточного минимума в конкретном регионе.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что в федеральном бюджете на 2027–2029 годы предусмотрены средства на повышение пенсий, зарплат и социальных пособий. По словам министра, необходимые ассигнования на индексацию выплат уже заложены в трёхлетний финансовый план. Выполнение социальных обязательств перед гражданами остаётся одним из главных приоритетов бюджетной политики.