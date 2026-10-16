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Опубликовано 16 октября, 13:00

Министр труда уточнил размер МРОТ в 2027 году

Министр труда Котяков сообщил о повышении МРОТ до 28 935 рублей в 2027 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году планируют увеличить до 28 935 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В 2027 году предусмотрено увеличение МРОТ до 28 935 рублей», — заявил Котяков.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, в следующем году минимальный размер оплаты труда планируется повысить на 1842 рубля, или на 6,8%. Новый показатель должен вступить в силу с 1 января 2027 года после его законодательного утверждения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что размер МРОТ на 2027 год уже предусмотрен в проекте федерального бюджета. При этом минимальная оплата труда влияет не только на зарплаты, но и на расчёт больничных, декретных и ряда других выплат.

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Андрей Бражников
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