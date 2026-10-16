Министр труда уточнил размер МРОТ в 2027 году
Министр труда Котяков сообщил о повышении МРОТ до 28 935 рублей в 2027 году
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году планируют увеличить до 28 935 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«В 2027 году предусмотрено увеличение МРОТ до 28 935 рублей», — заявил Котяков.
Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, в следующем году минимальный размер оплаты труда планируется повысить на 1842 рубля, или на 6,8%. Новый показатель должен вступить в силу с 1 января 2027 года после его законодательного утверждения.