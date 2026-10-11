Назван размер МРОТ в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2027 года планируют увеличить до 28 935 рублей в месяц, что на 6,8% больше нынешнего значения. Об этом сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, пояснив, что соответствующая сумма уже предусмотрена в проекте федерального бюджета.

По словам экономиста, правительство включило новый показатель в финансовый план на 2027 год и последующий двухлетний период. Документ, рассчитанный до 2029 года, внесён на рассмотрение Государственной думы. Таким образом, размер будущей минимальной зарплаты уже определён на стадии подготовки бюджета.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Если предусмотренные изменения вступят в силу, прибавка достигнет 1842 рублей ежемесячно. В результате гарантированный государством минимум оплаты труда приблизится к отметке 29 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».

При этом окончательное повышение требует законодательного утверждения. Пока речь идёт о сумме, заложенной в бюджетные документы, а не о вступившем в силу изменении. Новое значение планируется применять с 1 января 2027 года.

Бэк: Ранее Life.ru подробно разбирал, как повышение МРОТ в 2027 году отразится на доходах россиян. При размере 28 935 рублей работник без налоговых вычетов получит на руки около 25,2 тысячи рублей. Кроме того, изменение показателя учитывается при расчёте больничных и некоторых социальных пособий. В январе 2026 года федеральный МРОТ уже увеличили до 27 093 рублей.