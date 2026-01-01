С 1 января 2026 года МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 27 093 рублей. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон ещё в конце ноября 2025 года.

Новый МРОТ повлияет на зарплаты примерно 4,6 миллиона работников. Он теперь почти на треть превышает прожиточный минимум, который в России установлен на уровне 18 939 рублей.

Размер МРОТ на 2026 год определили на основе медианной зарплаты за 2024 год. По данным Росстата, она составила 56 443 рубля. Согласно указу президента, к 2030 году МРОТ должен достичь как минимум 35 тысяч рублей.

О том, каким МРОТ в 2027 году планируется сделать, — в отдельном материале Life.ru.

Как ранее пояснял Life.ru, МРОТ служит базой для расчёта многих социальных выплат. От него зависят минимальное пособие по безработице и размер компенсации по больничному — особенно для тех, у кого страховой стаж меньше шести месяцев или чья зарплата ниже установленного минимума.