Польша рискует потратить более 8 млрд злотых (около 1,8 млрд евро) на выплату процентов по кредитам Евросоюза, предоставленным Украине. О возможных расходах заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

«Держитесь крепче! Польша может выплатить более 8 миллиардов злотых в виде процентов по кредитам, предоставленным Украине ЕС», — написала политик.

По её словам, речь идёт о расходах на обслуживание двух кредитных программ для Киева — на 90 млрд и 45 млрд евро. В совокупности проценты по ним в следующем семилетнем бюджетном периоде ЕС могут достигнуть 40 млрд евро.

Зайончковская-Герник ссылается на расчёты польской радиостанции RMF FM. Согласно приведённому сценарию, если проценты будут покрывать за счёт дополнительных взносов государств Евросоюза, на долю Польши придётся около 2 млрд евро. При этом окончательный механизм финансирования ещё не согласован.

Евродепутат раскритиковала перспективу новых расходов и заявила, что польские власти должны добиваться исключения страны из финансирования процентов по украинским займам.

«Если бы у нас было пропольское правительство, которое использовало бы своё положение и упорно боролось бы за наши интересы, оно хотя бы потребовало бы освобождения Польши от уплаты процентов по чужим кредитам», — написала она.

При этом потенциальные 8 млрд злотых — не стоимость самих кредитов и не уже утверждённый платёж Варшавы. Речь идёт о возможной доле Польши в расходах на обслуживание займов в 2028–2034 годах. Реальная сумма будет зависеть от окончательных решений Евросоюза о распределении финансовой нагрузки.

Ранее Life.ru рассказывал, что расходы ЕС на обслуживание кредитов Украине могут достичь 60 млрд евро. Дополнительную финансовую нагрузку на европейские страны может создать новый заём на 45 млрд евро, который Брюссель предлагает предоставить Киеву в 2027 году сверх ранее согласованной кредитной программы на 90 млрд евро.