Украинским сельхозпроизводителям грозит волна массовых банкротств весной и летом 2027 года. Особенно тяжёлые последствия ожидают небольшие хозяйства, которые столкнулись с проблемами экспорта и накоплением непроданного зерна. Об этом в интервью УНИАН предупредил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Ситуация в сельском хозяйстве Украины стала критической, а предпосылок для нормального прохождения следующего сезона пока нет. Элеваторы переполнены продукцией, которую не удаётся вывезти за границу в необходимых объёмах. При этом многие фермеры уже посеяли озимые культуры, несмотря на неопределённость с будущими продажами.

Марчук отметил, что ожидаемые переходящие остатки зерна могут превысить 30–35 миллионов тонн. Экспорт, по его оценке, существенно отстаёт от необходимых темпов, поэтому к новому урожаю запасы продолжат накапливаться. Это грозит дальнейшим снижением закупочных цен и убытками для производителей.

Особенно уязвимыми эксперт назвал небольшие сельскохозяйственные предприятия. По его прогнозу, часть из них будет вынуждена продавать бизнес, а другие попытаются объединиться в кооперативы. Однако даже такой выход осложняется отсутствием перспективных рынков сбыта.

«Мы фактически окажемся заложниками того, что малый бизнес массово будет уходить в дефолт», — предупредил Марчук.

Представитель аграрного совета подчеркнул, что украинским производителям необходимы либо восстановление экспортных маршрутов, либо финансовая помощь европейских партнёров. Организация уже обратилась к Еврокомиссии с просьбой выделить два миллиарда евро. По словам Марчука, эти средства нужны даже не для новой посевной, а для поддержания хозяйств и частичной компенсации расходов на аренду земли.