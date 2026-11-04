В посольстве Германии в Москве ещё в 2024 году подготовили неофициальный план урегулирования конфликта на Украине, предусматривавший передачу части территорий, где идут боевые действия, под управление ООН на пять лет с последующим проведением референдумов. Об этом сообщает немецкая газета Bild, получившая доступ к документу под названием Agriculture needs peace («Сельскому хозяйству нужен мир»).

Согласно предложению, по истечении пятилетнего переходного периода жители территорий должны были самостоятельно определить их государственную принадлежность — к России или Украине. Голосование предполагалось провести под международным наблюдением.

Автором инициативы оказался бывший сотрудник посольства ФРГ в Москве Мартин Ниссен, который в тот период курировал вопросы сельского хозяйства. Сейчас 68-летний дипломат находится на пенсии и проживает в Берлине. В беседе с Bild он подтвердил, что лично составил дорожную карту.

По словам Ниссена, при подготовке документа он контактировал с российскими дипломатами, в частности с Владимиром Кузнецовым. Бывший сотрудник посольства утверждает, что предложения обсуждались с представителями России, а американские дипломаты положительно оценили инициативу и направили её в Вашингтон.

Ниссен также заявил, что о его предложениях знали занимавший тогда пост канцлера Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус. Однако в МИД ФРГ подчеркнули, что возможные переговоры по этой дорожной карте не проводились по поручению или согласованию с внешнеполитическим ведомством. Писториус назвал документ частной инициативой дипломата.

Помимо территориального вопроса, план предусматривал переговоры об отводе войск, гарантиях безопасности, обмене пленными и восстановлении пострадавших регионов. Таким образом, речь шла о комплексном предложении, которое не получило статуса официальной мирной инициативы Германии.

Сам Ниссен убеждён, что разработанный им механизм по-прежнему может быть использован для прекращения конфликта. В интервью Bild бывший дипломат призвал все заинтересованные стороны вновь рассмотреть его предложение.