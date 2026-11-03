Западные предложения по Украине, описанные в утечках, могут привести лишь к временной заморозке конфликта, считает чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь. По его мнению, предполагаемые договорённости предусматривают гарантии для Киева, но не учитывают интересы Москвы.

В интервью сайту MK.ru дипломат обратил внимание на сочетание прекращения огня по нынешней линии фронта с сохранением возможности вступления Украины в НАТО. При этом ограничивать ВСУ и украинскую оборонную промышленность не предполагается, а контролировать соблюдение перемирия должны союзники Киева под руководством США.

Такая конструкция сохраняет риск провокаций и возобновления боевых действий. Эксперт также отметил отсутствие представленного проекта документа с конкретными механизмами и сроками реализации договорённостей. Продвинуть мирный процесс, по его оценке, могли бы прямые переговоры конфликтующих сторон.