Не мир, а пауза: В плане Запада по Украине увидели риски возобновления конфликта
Дипломат Корчмарь: План Запада по Украине предполагает заморозку вместо мира
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Западные предложения по Украине, описанные в утечках, могут привести лишь к временной заморозке конфликта, считает чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь. По его мнению, предполагаемые договорённости предусматривают гарантии для Киева, но не учитывают интересы Москвы.
В интервью сайту MK.ru дипломат обратил внимание на сочетание прекращения огня по нынешней линии фронта с сохранением возможности вступления Украины в НАТО. При этом ограничивать ВСУ и украинскую оборонную промышленность не предполагается, а контролировать соблюдение перемирия должны союзники Киева под руководством США.
Такая конструкция сохраняет риск провокаций и возобновления боевых действий. Эксперт также отметил отсутствие представленного проекта документа с конкретными механизмами и сроками реализации договорённостей. Продвинуть мирный процесс, по его оценке, могли бы прямые переговоры конфликтующих сторон.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал встречу России и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября: консультации при американском посредничестве состоятся на рабочем уровне. Российскую переговорную делегацию продолжит возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский.