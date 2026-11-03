Западные инструкторы на Украине могут оказаться под ударом в случае дальнейшей эскалации, предупредил военный эксперт Андрей Колесник. По его оценке, сообщения о разрешении иностранному контингенту открывать ответный огонь по российским военным усиливают напряжённость.

Политическую цель таких публикаций специалист связал с подготовкой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Он считает, что европейские страны стремятся создать менее благоприятную обстановку перед консультациями, Однако продолжение эскалации может обернуться последствиями для самих иностранных военных.

«Это новый виток эскалации, они закручивают и закручивают. Всё это может потом превратиться в очень нехороший боеприпас, который может быть применён по местам, где располагаются эти инструкторы», — заявил в беседе с «Газетой.ru» экс-депутат Госдумы.

Ранее The Guardian сообщила о подготовке правил применения оружия для западного контингента на Украине: военным предполагается разрешить отвечать на атаки российских сил. По данным издания, размещение рассматривается только после соглашения о прекращении огня.