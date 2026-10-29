«Такие участники не нужны»: Воинствующей Европе напомнили о её «месте» на переговорах по Украине

Участие Евросоюза в трёхсторонних переговорах России, США и Украины не предусмотрено. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ИС «Вести».

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о возможном выдвижении руководителя аппарата председателя Еврокомиссии Бьёрна Зайберта на роль главы европейской делегации по украинскому урегулированию. По оценке Пескова, Брюссель пока не демонстрирует миротворческой позиции. Он обвинил Евросоюз в действиях, направленных на продолжение конфликта.

«Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Life.ru рассказывал, что Юрий Ушаков также исключил приглашение европейцев за стол переговоров. Помощник президента при этом не подтвердил названную Владимиром Зеленским дату встречи в Абу-Даби — 10 ноября, сообщив, что точные сроки станут известны позднее.