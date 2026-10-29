Королева Урсула двигает фигуры: Фон дер Ляйен оттеснила Кошту от переговоров с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически отстранила председателя Евросовета Антониу Кошту от подготовки возможных переговоров с Россией и США по Украине. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе, связав перемены с назначением ответственного за переговорное направление.

По словам собеседника агентства, техническую подготовку европейской делегации поручили Бьерну Зайберту — руководителю аппарата фон дер Ляйен. Таким образом, ключевая роль в организации возможных контактов перешла от Евросовета к Еврокомиссии.

«Это означает, что переговорное досье перешло в руки Еврокомиссии фон дер Ляйен, а Лурти, который в июне звонил в Москву, и его шеф — Кошта оказались отодвинуты в тень», — отметил источник.

Речь идёт о Педро Лурти, возглавляющем аппарат председателя Евросовета. Именно он ранее поддерживал контакты с Москвой, однако теперь, по оценке собеседника ТАСС, утратил ведущую роль в подготовке переговоров. При этом его участие в составе технической делегации ЕС по-прежнему не исключается.

Дипломат подчеркнул, что нынешнее распределение полномочий не окончательно. Если Еврокомиссии не удастся подключиться к переговорам России и США по Украине, инициатива может вновь перейти к Евросовету или ведущим государствам Евросоюза.

По словам источника, сам Кошта вряд ли станет открыто оспаривать решение фон дер Ляйен, поскольку старается избегать конфликтов с руководством Еврокомиссии.

«В открытую борьбу за такую политически опасную в ЕС тему, как возможные контакты с Россией, он не вступит», — считает собеседник агентства.

Другой источник в структурах Евросоюза объяснил, что сейчас Кошта сосредоточен на подготовке компромиссных предложений по семилетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Обсуждение финансового плана намечено на внеочередной саммит сообщества 26–27 ноября.