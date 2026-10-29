Королева Урсула двигает фигуры: Фон дер Ляйен оттеснила Кошту от переговоров с Россией
ТАСС: Фон дер Ляйен отстранила Кошту от подготовки переговоров с РФ по Украине
Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически отстранила председателя Евросовета Антониу Кошту от подготовки возможных переговоров с Россией и США по Украине. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе, связав перемены с назначением ответственного за переговорное направление.
По словам собеседника агентства, техническую подготовку европейской делегации поручили Бьерну Зайберту — руководителю аппарата фон дер Ляйен. Таким образом, ключевая роль в организации возможных контактов перешла от Евросовета к Еврокомиссии.
«Это означает, что переговорное досье перешло в руки Еврокомиссии фон дер Ляйен, а Лурти, который в июне звонил в Москву, и его шеф — Кошта оказались отодвинуты в тень», — отметил источник.
Речь идёт о Педро Лурти, возглавляющем аппарат председателя Евросовета. Именно он ранее поддерживал контакты с Москвой, однако теперь, по оценке собеседника ТАСС, утратил ведущую роль в подготовке переговоров. При этом его участие в составе технической делегации ЕС по-прежнему не исключается.
Дипломат подчеркнул, что нынешнее распределение полномочий не окончательно. Если Еврокомиссии не удастся подключиться к переговорам России и США по Украине, инициатива может вновь перейти к Евросовету или ведущим государствам Евросоюза.
По словам источника, сам Кошта вряд ли станет открыто оспаривать решение фон дер Ляйен, поскольку старается избегать конфликтов с руководством Еврокомиссии.
«В открытую борьбу за такую политически опасную в ЕС тему, как возможные контакты с Россией, он не вступит», — считает собеседник агентства.
Другой источник в структурах Евросоюза объяснил, что сейчас Кошта сосредоточен на подготовке компромиссных предложений по семилетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Обсуждение финансового плана намечено на внеочередной саммит сообщества 26–27 ноября.
Накануне президенты Чехии и Финляндии Петр Павел и Александр Стубб обсудили выработку единой позиции Европы по переговорам с Россией. Поводом стали в том числе итоги телефонного разговора Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стёре с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры Чехии и Финляндии выступили за продолжение дипломатических контактов с участием всех заинтересованных сторон, подчеркнув, что возможные мирные договорённости должны учитывать интересы безопасности не только Украины, но и всей Европы.