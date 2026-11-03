«Мы защитим свои силы»: Запад готовит правила боя для войск на Украине
Guardian: Западные войска на Украине смогут открывать ответный огонь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Британским и европейским военным в случае возможного размещения на Украине после прекращения огня разрешат открывать ответный огонь, если их атакуют российские силы. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников.
Предполагаемый многонациональный контингент планируется сформировать преимущественно из военнослужащих Великобритании и других европейских стран. Его развёртывание рассматривается только после достижения соглашения о прекращении огня.
«Очевидно, что мы защитим свои силы», — заявил изданию западный чиновник, объясняя предполагаемые правила применения оружия.
По информации Guardian, контингент не должен действовать как миссия НАТО и будет стремиться минимизировать зависимость от американских военных технологий и инфраструктуры. Среди возможных задач называются содействие восстановлению украинской армии, патрулирование воздушного пространства и участие в разминировании Чёрного моря.
Подготовку такого сценария планируют отработать в ноябре на учениях Koalicja в Польше. В манёврах примут участие около 2,8 тысячи военнослужащих из европейских государств. При этом само размещение сил на Украине пока остаётся гипотетическим и зависит от результатов переговоров о прекращении конфликта.
Москва ранее неоднократно выступала против появления западного военного контингента на территории Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия считает размещение войск стран НАТО неприемлемым даже после прекращения боевых действий. Подробнее о позиции Кремля — в материале Life.ru.