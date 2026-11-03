Британским и европейским военным в случае возможного размещения на Украине после прекращения огня разрешат открывать ответный огонь, если их атакуют российские силы. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников.

Предполагаемый многонациональный контингент планируется сформировать преимущественно из военнослужащих Великобритании и других европейских стран. Его развёртывание рассматривается только после достижения соглашения о прекращении огня.

«Очевидно, что мы защитим свои силы», — заявил изданию западный чиновник, объясняя предполагаемые правила применения оружия.

По информации Guardian, контингент не должен действовать как миссия НАТО и будет стремиться минимизировать зависимость от американских военных технологий и инфраструктуры. Среди возможных задач называются содействие восстановлению украинской армии, патрулирование воздушного пространства и участие в разминировании Чёрного моря.