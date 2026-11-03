НАТО ищет не менее 20 переводчиков для военных тренировок в Литве, Германии, Бельгии и Польше. Среди обязательных языковых пар указаны английский и русский, а также английский и украинский. Это следует из тендерной документации альянса.

«Предоставление квалифицированных услуг устного перевода (последовательного и/или синхронного) для обеспечения учебно-тренировочных мероприятий военнослужащих», — говорится в материалах закупки.

Специалистам предстоит работать как на полигонах, так и в учебных аудиториях на нескольких площадках. В Литве и Польше дополнительно требуются переводчики со знанием местных языков.

При этом в документах прямо не указано, что речь идёт о подготовке бойцов ВСУ. Переводчики могут понадобиться для взаимодействия украинских военнослужащих с англоговорящими инструкторами НАТО.

На официальном сайте альянса также говорится, что русский и украинский входят в число наиболее востребованных языков для внештатных переводчиков. Таких специалистов привлекают в том числе к учебным программам, встречам с представителями стран-партнёров и мероприятиям за пределами штаб-квартиры НАТО.

Подготовка украинских военнослужащих в Европе продолжается с 2022 года. По данным Совета ЕС, в рамках тренировочной миссии EUMAM Ukraine обучение прошли уже около 97 тысяч человек. В реализации программы участвуют 24 государства Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль исключил участие Евросоюза в трёхсторонних переговорах России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Брюссель не демонстрирует стремления к мирному урегулированию конфликта. «Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», — подчеркнул представитель Кремля.