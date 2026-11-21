Жители подмосковного Красногорска заявили о новой волне массовых отравлений домашних животных на территории ЖК «Арт». По словам владельцев питомцев, пострадали более 30 собак, свыше десяти из них погибли. Местные жители подозревают, что неизвестные намеренно разбрасывают отраву возле прогулочных дорожек. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Более 30 собак могли отравить догхантеры в подмосковном Красногорске. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Одним из пострадавших стал восьмимесячный йоркширский терьер Феликс. После прогулки 16 ноября щенку резко стало плохо: примерно через десять минут началась сильная рвота, затем появились судороги. Ветеринары предварительно предположили отравление изониазидом — препаратом, применяемым для лечения туберкулёза.

Собаку экстренно поместили в реанимацию и ввели в медикаментозный сон. Позднее у Феликса возникли осложнения в сердце, а после пробуждения он практически не мог самостоятельно передвигаться.

В тот же день ветеринарная клиника приняла ещё двух животных с предполагаемым отравлением. Среди них оказались десятилетняя такса и джек-рассел-терьер, который уже пережил похожий случай весной.

Жильцы предполагают, что злоумышленники измельчают таблетки и разбрасывают их на территории комплекса. По их словам, возле домов также замечали неизвестного мужчину в чёрном капюшоне с предметом, похожим на рогатку.

Владельцы животных жалуются на отсутствие камер видеонаблюдения вдоль прогулочных маршрутов. После предыдущих происшествий управляющая компания, по их утверждениям, ограничилась установкой табличек, запрещающих выгул собак.

Ранее Life.ru сообщал о массовых отравлениях собак в этом же жилом комплексе. В мае 2025 года владельцы питомцев из ЖК «Арт» в Красногорске вновь начали обращаться к ветеринарам после прогулок с животными. Тогда сообщалось о гибели одной собаки и тяжёлом состоянии других питомцев. Ещё раньше, в марте, жители комплекса заявляли о гибели трёх домашних собак декоративных пород. В связи с этими случаями правоохранительные органы проводили проверку.