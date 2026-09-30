Догхантеры открыли огонь по хаски на севере Петербурга

В голове хаски Дени, сбежавшего во время прогулки в Новоорловском заказнике Петербурга, обнаружили три пули. Его хозяйка Алсу сначала решила, что питомец пострадал от укусов других собак, но при обработке ран нашла пулю от пневматического оружия, сообщает 78.ru.

Накануне девушка гуляла в заказнике с тремя хаски. Двое — Дени и Финн — запутались в ветках, после чего карабины расстегнулись и собаки убежали. Финн вернулся к хозяйке, а Дени добрался до частного сектора. Местные жители нашли его и отвезли в ветклинику, откуда Алсу забрала питомца.

Догхантеры открыли огонь по хаски в Петербурге. Фото © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Дома, обрабатывая ссадины, девушка заметила в коже предмет, внешне похожий на серёжку. Он оказался пулей. После этого собаке сделали рентген: обследование показало ещё три пули в голове. Ветеринар решил не извлекать их, поскольку счёл вмешательство более опасным, чем жизнь с оставшимися пулями.

Другой тревожный случай произошёл возле Малой Октябрьской железной дороги. По словам очевидцев, пожилая женщина рассыпала вдоль путей белый порошок, который они приняли за яд. Владельцы собак пока не знают, кто может стоять за этими случаями. Они опасаются за питомцев и за людей, которые часто гуляют в этих местах.

Ранее в Петербурге очевидица сняла мужчину, который швырнул бультерьера в стену и навалился на него. Девушка обратилась в полицию, однако участник происшествия отрицал, что избивал своих питомцев.