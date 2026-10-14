Более 10 тысяч абонентов остались без света в Донецке

Более 10 тысяч абонентов в двух районах Донецка остались без электричества из-за превышения допустимой нагрузки на электросети. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

По его данным, отключение затронуло Кировский и Куйбышевский районы. Без электроснабжения остались 10,6 тысячи абонентов.

В результате нештатной ситуации обесточено 97 трансформаторных подстанций. Информацию о произошедшем Кулемзин опубликовал со ссылкой на «Донецкэнерго» — филиал АО «Юго-Западная ЭСК».

Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению подачи электроэнергии. Сроки полного возобновления электроснабжения в сообщении не уточняются.

Ранее сильные дожди привели к подтоплению дорог и подземных переходов во Владивостоке. В Приморском крае из-за ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности. Как сообщили в МЧС, без света из-за аварии на подстанции «Улисс» остались 24,5 тыс. горожан. Электроснабжение отключено в 142 многоквартирных и шести частных домах, а также в шести социально значимых объектах.