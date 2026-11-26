Минздрав Казахстана опроверг появление и распространение нового неизвестного вируса, о котором сообщали СМИ. Речь идёт о заболевании с высокой температурой, сильной головной болью, кашлем и болью в горле, которое в публикациях прозвали «валящим с ног». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Российское ведомство направило запрос казахстанским коллегам 21 ноября. Поводом стали сообщения о более чем 10 тысячах предполагаемых случаев заражения неизвестной инфекцией.

В ответ Министерство здравоохранения Казахстана заявило, что информация о появлении нового вируса не соответствует действительности. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в республике остаётся стабильной и соответствует обычному сезонному подъёму заболеваемости.

При этом рост обращений за медицинской помощью действительно наблюдается. По данным казахстанских специалистов, в Алматы с 1 ноября зарегистрировали около 14 тысяч обращений с респираторными симптомами. Примерно 2,8 тысячи детей госпитализировали.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы объяснили увеличение числа обращений сезонным подъёмом заболеваемости, а также тем, что некоторые родители обращаются с детьми непосредственно в приёмные отделения больниц, минуя поликлиники.

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор не обнаружил в России новых опасных инфекций на фоне сезонного роста ОРВИ. В ведомстве подчёркивали, что распространение респираторных заболеваний соответствует сезонным показателям и признаков появления неизвестных ранее опасных вирусов не выявлено.