Более 10 тысяч заражённых? Казахстан ответил на сообщения о «валящем с ног» вирусе
Минздрав Казахстана опроверг появление нового «валящего с ног» вируса
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Минздрав Казахстана опроверг появление и распространение нового неизвестного вируса, о котором сообщали СМИ. Речь идёт о заболевании с высокой температурой, сильной головной болью, кашлем и болью в горле, которое в публикациях прозвали «валящим с ног». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Российское ведомство направило запрос казахстанским коллегам 21 ноября. Поводом стали сообщения о более чем 10 тысячах предполагаемых случаев заражения неизвестной инфекцией.
В ответ Министерство здравоохранения Казахстана заявило, что информация о появлении нового вируса не соответствует действительности. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в республике остаётся стабильной и соответствует обычному сезонному подъёму заболеваемости.
При этом рост обращений за медицинской помощью действительно наблюдается. По данным казахстанских специалистов, в Алматы с 1 ноября зарегистрировали около 14 тысяч обращений с респираторными симптомами. Примерно 2,8 тысячи детей госпитализировали.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы объяснили увеличение числа обращений сезонным подъёмом заболеваемости, а также тем, что некоторые родители обращаются с детьми непосредственно в приёмные отделения больниц, минуя поликлиники.
Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор не обнаружил в России новых опасных инфекций на фоне сезонного роста ОРВИ. В ведомстве подчёркивали, что распространение респираторных заболеваний соответствует сезонным показателям и признаков появления неизвестных ранее опасных вирусов не выявлено.
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