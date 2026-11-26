В России не нашли новых опасных инфекций на фоне сезонного роста ОРВИ
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Новых опасных вирусов, неизвестных ранее, на территории России не выявлено. Заболеваемость респираторными инфекциями остаётся на сезонном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день на территории РФ не зафиксирована циркуляция каких-либо новых опасных вирусов, неизвестных ранее. Заболеваемость респираторными инфекциями в стране соответствует сезонным уровням», — заявили в ведомстве.
При этом сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается. По данным Роспотребнадзора, за 46-ю неделю 2026 года в России зарегистрировали более 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса.
Ведомство продолжает мониторинг циркулирующих возбудителей и эпидемиологической ситуации в регионах.
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