Новых опасных вирусов, неизвестных ранее, на территории России не выявлено. Заболеваемость респираторными инфекциями остаётся на сезонном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день на территории РФ не зафиксирована циркуляция каких-либо новых опасных вирусов, неизвестных ранее. Заболеваемость респираторными инфекциями в стране соответствует сезонным уровням», — заявили в ведомстве.

При этом сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается. По данным Роспотребнадзора, за 46-ю неделю 2026 года в России зарегистрировали более 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Ведомство продолжает мониторинг циркулирующих возбудителей и эпидемиологической ситуации в регионах.

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