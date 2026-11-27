Более 100 человек получили российский CAR-T-клеточный препарат «Утжефра», предназначенный для лечения злокачественных заболеваний крови. Разработку создали специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе учреждения.

«К настоящему моменту CAR-T-клеточный продукт «Утжефра» получили более 100 человек», — рассказали в центре.

Препарат, международное непатентованное название которого — гемагенлеклейцел, предназначен для терапии В-клеточных злокачественных новообразований крови. Его разработали в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии.

Особенность технологии заключается в том, что лекарство создают индивидуально для каждого пациента. У человека забирают собственные Т-лимфоциты — клетки иммунной системы, которые затем генетически модифицируют. После этого они получают способность распознавать определённые опухолевые клетки и атаковать их при возвращении в организм.

CAR-T-терапию применяют при отдельных формах лейкозов и лимфом, в том числе при заболеваниях, которые возвращаются после лечения или оказываются устойчивыми к стандартной терапии.

Клинические исследования «Утжефры» начались в ноябре 2024 года. В апреле 2026 года в НМИЦ гематологии сообщали об их завершении и подготовке документов для регистрации препарата.

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