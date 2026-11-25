Немецкий фармацевтический концерн Bayer заключил с китайской компанией Hansoh Pharma лицензионное соглашение на сумму до $3,25 млрд. Предметом сделки стал экспериментальный препарат для лечения онкологических заболеваний HS-20122, сообщили в пресс-службе Bayer.

Немецкая компания получит исключительные права на разработку, производство и продажу препарата по всему миру, за исключением материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. Соглашение вступит в силу после одобрения антимонопольными органами.

Первоначальный платёж в пользу Hansoh Pharma составит $150 млн. Ещё до $3,1 млрд китайская компания сможет получить по мере успешного прохождения этапов разработки, регистрации и вывода препарата на рынок. Кроме того, соглашение предусматривает отчисления с будущих продаж.

HS-20122 относится к классу конъюгатов антител с лекарственными веществами. Такие препараты предназначены для адресной доставки компонентов, уничтожающих опухолевые клетки. Китайская разработка нацелена в том числе на лечение немелкоклеточного рака лёгких, на который приходится около 85% всех случаев рака лёгких в мире.

В октябре Hansoh Pharma представила промежуточные результаты первой фазы клинических испытаний. В исследовании приняли участие 215 пациентов с различными видами прогрессирующих опухолей. В одной из групп пациентов с немелкоклеточным раком лёгких объективный ответ на терапию зафиксировали в 61,3% случаев. Препарат пока не получил разрешения на массовое применение.

Интерес к разработкам китайской компании проявляют и другие мировые фармацевтические гиганты. Так, 19 октября Hansoh Pharma объявила о заключении соглашения со швейцарской Roche по созданию целого ряда противоопухолевых препаратов. Потенциальный объём выплат китайской стороне превышает $15 млрд.

Между тем в России также разрабатывают новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о создании CAR-T-терапии для лечения солидных опухолей. Отечественную CAR-T-терапию уже получили более 250 пациентов с онкологическими заболеваниями крови, примерно половина из них — дети.