Минздрав России зарегистрировал препарат «Пиролеста» для лечения HER2-положительного метастатического рака молочной железы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе фармацевтической компании «Петровакс Фарм».

Действующее вещество лекарства — пиротиниб. По данным производителя, препарат предназначен для терапии пациенток с этой формой заболевания. Регистрация нового средства расширяет доступные варианты лечения.

Вывод «Пиролесты» на российский рынок компания осуществляет совместно с китайским партнёром. Проект также предусматривает поэтапную локализацию производства лекарства в России. Начать этот процесс планируют в 2027 году.

Пиротиниб относится к таргетным препаратам — средствам, воздействующим на определённые молекулярные механизмы, связанные с ростом опухолевых клеток.