В России зарегистрировали лекарство «Пиролеста» для лечения рака молочной железы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Минздрав России зарегистрировал препарат «Пиролеста» для лечения HER2-положительного метастатического рака молочной железы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе фармацевтической компании «Петровакс Фарм».
Действующее вещество лекарства — пиротиниб. По данным производителя, препарат предназначен для терапии пациенток с этой формой заболевания. Регистрация нового средства расширяет доступные варианты лечения.
Вывод «Пиролесты» на российский рынок компания осуществляет совместно с китайским партнёром. Проект также предусматривает поэтапную локализацию производства лекарства в России. Начать этот процесс планируют в 2027 году.
Пиротиниб относится к таргетным препаратам — средствам, воздействующим на определённые молекулярные механизмы, связанные с ростом опухолевых клеток.
До этого Life.ru сообщал о завершении клинических исследований российского CAR-T-препарата «Утжефра». Разработку предназначили для лечения пациентов с отдельными формами злокачественных заболеваний крови, в том числе устойчивыми к стандартной терапии. В НМИЦ гематологии также рассказали о подготовке документов для регистрации препарата и его включении в систему государственного финансирования.