Более 250 пациентов, около половины из которых дети, получили российские CAR-T-препараты для лечения онкологических заболеваний. Большинство прошли дорогостоящую клеточную терапию по полису обязательного медицинского страхования. Об этом рассказала заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алешина.

«Примерно половина из них дети. Учитывая, что только в этом году CAR-T-клеточная терапия вошла в программу госгарантий, это очень большая цифра», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

По словам Алешиной, 55 пациентов получили препараты в рамках клинического исследования, которое проводилось в НМИЦ гематологии в 2024–2025 годах за счёт государственного задания. Ещё не более десяти человек прошли лечение при поддержке благотворительных фондов. Остальным терапию предоставили по ОМС.

CAR-T-терапия предполагает использование иммунных клеток самого пациента. Т-лимфоциты генетически модифицируют, чтобы они могли распознавать определённые опухолевые клетки и атаковать их после возвращения в организм. Метод применяется при отдельных злокачественных заболеваниях крови, включая некоторые формы лейкозов и лимфом.

Алешина сообщила, что сейчас лицензии на производство CAR-T-клеточных продуктов и проведение терапии имеют шесть российских медицинских центров. Лидером в лечении детей она назвала НМИЦ имени Дмитрия Рогачёва, а среди учреждений для взрослых — НМИЦ гематологии Минздрава России.