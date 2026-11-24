Мурашко сообщил о разработке в России CAR-T-терапии для солидных опухолей
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В России разрабатывают CAR-T-клеточную терапию для лечения солидных опухолей, однако метод пока остаётся экспериментальным. Об этом РИА «Новости» рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«CAR-T-клеточная терапия для солидных опухолей — это пока ещё такой экспериментальный формат терапии. И пока нет общемировых каких-то данных, которые показывали бы успешность этой терапии», — отметил глава Минздрава.
По словам министра, над подобными технологиями работают не только российские, но и зарубежные специалисты. Прежде чем делать выводы об эффективности нового подхода, необходимо дождаться результатов исследований в разных странах.
CAR-T-терапия предполагает использование иммунных клеток пациента, которые модифицируют для распознавания и уничтожения опухолевых клеток. Сейчас метод уже применяется при некоторых злокачественных заболеваниях крови.
Ранее Life.ru сообщал, что отечественную CAR-T-терапию получили более 250 пациентов, примерно половина из которых — дети. По словам заведующей отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольги Алёшиной, большинство прошли лечение по полису ОМС. В России лицензии на производство соответствующих клеточных препаратов и проведение терапии имеют шесть медицинских центров.
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