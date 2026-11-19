Производимый в Москве препарат против рака печени и щитовидной железы включили в список стратегически значимых лекарств. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Главная особенность производства — полный цикл изготовления лекарства на территории города. Компания «ОнкоТаргет», работающая в особой экономической зоне «Технополис Москва», самостоятельно выполняет все этапы: от получения фармацевтической субстанции до выпуска готового препарата.

Лекарство относится к классу таргетных средств, которые воздействуют на определённые механизмы роста злокачественных клеток. Такая терапия позволяет сдерживать развитие опухолей и увеличивать продолжительность жизни пациентов.

Российская разработка уже прошла исследования биоэквивалентности. Их результаты, по информации производителя, подтвердили сопоставимость лекарства с оригинальным препаратом по эффективности и безопасности. Производственный процесс организован с соблюдением международных стандартов GMP.

Как пояснила заместитель генерального директора «ОнкоТаргет» Елена Лазарева, важной задачей предприятия остаётся не только выпуск необходимых медикаментов, но и обеспечение их доступности для пациентов.

«Для нас важно соединять собственные разработки с промышленным выпуском востребованных лекарств, обеспечивая высокое качество терапии и ценовую доступность», — подчеркнула она.

По словам Лазаревой, онкологические пациенты смогут получать препарат по государственным программам льготного лекарственного обеспечения.

В столице продолжают расширять производство медикаментов для лечения социально значимых заболеваний. Как отметил Ликсутов, сейчас в особой экономической зоне работают десять высокотехнологичных фармацевтических заводов. На площадке «ОнкоТаргет» также действует собственный научно-исследовательский центр.

Резидентство в ОЭЗ даёт производителю возможность пользоваться налоговыми льготами и направлять дополнительные средства на развитие технологий. Всего «Технополис Москва» объединяет более 250 высокотехнологичных предприятий, размещённых на десяти площадках.