Четыре препарата особой важности: В России приняли решение по лекарствам от тяжёлых болезней

Препараты для лечения сахарного диабета, онкологических заболеваний и острого инфаркта миокарда включили в перечень стратегически значимых лекарственных средств России. О решении правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

До расширения список насчитывал 354 позиции. Теперь в него добавили ещё четыре наименования, необходимые пациентам с тяжёлыми заболеваниями.

Среди новых позиций — генно-инженерные инсулины, применяемые для контроля уровня сахара в крови. Кроме того, перечень пополнили противоопухолевым препаратом «Ленватиниб», используемым при лечении некоторых видов рака.

Ещё одним дополнением стала «Тенектеплаза». Это тромболитическое средство, которое применяется для растворения тромбов, в частности при остром инфаркте миокарда.

По словам Мишустина, одной из главных задач остаётся развитие собственного производства медикаментов. Российским фармацевтическим предприятиям необходимо не только увеличивать объёмы выпуска, но и расширять ассортимент препаратов.

«Чтобы наши граждане были надежно и качественно обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах», — подчеркнул премьер.

Глава правительства также напомнил о стратегии развития фармацевтической промышленности, направленной на достижение технологического лидерства. Она предусматривает развитие отечественных технологий и снижение зависимости от зарубежных поставок.

Включение препаратов в стратегический перечень позволяет государству уделять особое внимание развитию их производства в России. Соответствующие правила предусматривают меры поддержки выпуска таких лекарств на территории страны.