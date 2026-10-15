Четыре препарата особой важности: В России приняли решение по лекарствам от тяжёлых болезней
Мишустин: В России расширили перечень жизненно важных медикаментов
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Препараты для лечения сахарного диабета, онкологических заболеваний и острого инфаркта миокарда включили в перечень стратегически значимых лекарственных средств России. О решении правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
До расширения список насчитывал 354 позиции. Теперь в него добавили ещё четыре наименования, необходимые пациентам с тяжёлыми заболеваниями.
Среди новых позиций — генно-инженерные инсулины, применяемые для контроля уровня сахара в крови. Кроме того, перечень пополнили противоопухолевым препаратом «Ленватиниб», используемым при лечении некоторых видов рака.
Ещё одним дополнением стала «Тенектеплаза». Это тромболитическое средство, которое применяется для растворения тромбов, в частности при остром инфаркте миокарда.
По словам Мишустина, одной из главных задач остаётся развитие собственного производства медикаментов. Российским фармацевтическим предприятиям необходимо не только увеличивать объёмы выпуска, но и расширять ассортимент препаратов.
«Чтобы наши граждане были надежно и качественно обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах», — подчеркнул премьер.
Глава правительства также напомнил о стратегии развития фармацевтической промышленности, направленной на достижение технологического лидерства. Она предусматривает развитие отечественных технологий и снижение зависимости от зарубежных поставок.
Включение препаратов в стратегический перечень позволяет государству уделять особое внимание развитию их производства в России. Соответствующие правила предусматривают меры поддержки выпуска таких лекарств на территории страны.
Ранее в России уже расширяли меры поддержки производства стратегически важных лекарств. В апреле 2026 года Михаил Мишустин объявил об утверждении перечня из 206 препаратов, для которых планировалось обеспечить полный цикл выпуска внутри страны и приоритет при государственных закупках. В августе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске производства десяти жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России. Большинство из них предназначены для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, по данным Росздравнадзора, доля отечественных препаратов по отдельным видам инсулина уже превысила 80%, а выпуск инсулина гларгина за 2025 год вырос почти на 18%.
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