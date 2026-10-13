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Опубликовано 13 октября, 10:14

Лотерея без гарантий: Врач раскрыла опасность привычки делиться лекарствами

Врач Куденко предупредила об опасности передачи своих лекарств другим людям

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Привычка отдавать родственникам или соседям лекарства из собственной аптечки может обернуться тяжёлыми осложнениями, вплоть до анафилактического шока. Об этом рассказала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко в беседе c интернет-изданием Regions.ru.

«Это привычка, которая формировалась десятилетиями. Люди искренне верят, что помогают. Но они не понимают, что могут навредить», — отметила специалист.

По словам врача, особенно часто лекарствами делятся пожилые люди, привыкшие запасаться препаратами ещё со времён их дефицита. Однако одинаковые симптомы не всегда означают одно и то же заболевание. Например, головная боль может иметь совершенно разные причины, а значит, требовать разного лечения.

Кроме того, препараты способны вызывать аллергические реакции, включая отёк Квинке и анафилактический шок. Даже привычный аспирин подходит далеко не всем. Не менее опасна неправильно подобранная дозировка: при назначении лекарств врачи учитывают возраст, вес, состояние печени и почек пациента, а также другие принимаемые препараты.

«У каждого свой организм, свои показатели, свои противопоказания. Чужое лекарство — это лотерея, и выигрыш в ней не гарантирован», — подчеркнула Куденко.

Терапевт посоветовала вместо передачи таблеток помочь человеку обратиться за медицинской помощью. При жалобах на давление лучше предложить измерить его и связаться с врачом, а не давать собственные препараты.

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Ранее Life.ru сообщал, что лекарственная зависимость может начаться с чужого успокоительного или таблетки от бессонницы. Врач психиатр-нарколог Сергей Литков предупредил, что применение препаратов по чужой схеме, без учёта противопоказаний и взаимодействий, способно привести к серьёзным последствиям. Особенно опасны лекарства, угнетающие центральную нервную систему, а также их сочетание с алкоголем.

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Юрий Лысенко
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