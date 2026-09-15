Легально — не значит безопасно: Как домашняя аптечка незаметно «подсаживает» на таблетки

Лекарственная зависимость может начаться вполне буднично — с таблетки после тяжёлого дня, средства от бессонницы перед перелётом или чужого успокоительного. Опасность появляется, когда препарат начинают использовать не по назначению и превращают в универсальный способ справиться с тревогой, усталостью или скукой. Об этом Life.ru рассказал врач психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков.

«Легальный статус лекарства не делает любое применение безопасным. Риск возникает, когда препарат используют не по назначению, в чужой схеме или ради изменения состояния», — подчеркнул специалист.

По словам нарколога, человек может заметить, что таблетка быстро приносит облегчение, и всё чаще обращаться к ней при любом дискомфорте. Постепенно приём становится более частым, а в некоторых случаях возникает желание самостоятельно повысить дозировку.

Особую осторожность Литков рекомендует соблюдать с препаратами, способными вызывать выраженную сонливость и угнетать центральную нервную систему, а также со стимуляторами при их немедицинском использовании.

«Комбинация с алкоголем и другими веществами делает эффект непредсказуемым. Названия и дозировки не стоит подбирать по форуму: разные лекарства имеют разные риски отмены и взаимодействий», — предупредил врач.

Выдать начинающуюся проблему могут изменения поведения. Среди тревожных признаков нарколог назвал приём препарата раньше назначенного срока, попытки получить рецепты у нескольких врачей, использование чужих таблеток, сокрытие количества принятого и раздражение при разговорах на эту тему.

Особенно насторожить должно продолжение приёма, несмотря на уже возникшие последствия — падения, провалы в памяти или конфликты с близкими.

«Упаковка из аптеки не отменяет этих признаков», — подчеркнул Литков.

При этом самостоятельно устраивать человеку резкую «отмену» тоже нельзя. После длительного использования некоторых препаратов прекращать их приём необходимо под наблюдением специалиста.

«Возможны тяжёлая тревога, бессонница, судороги и другие осложнения. Поэтому семья не должна выбрасывать все лекарства и устраивать домашнюю отмену. Нужна оценка врача и индивидуальный план безопасного снижения или лечения», — пояснил нарколог.

Для профилактики Литков советует принимать лекарства строго по назначению, не отдавать свои препараты другим людям и не использовать чужие. Если же таблетки уже принимаются иначе или чаще, чем рекомендовал врач, это лучше не скрывать от специалиста.

«Химическая зависимость определяется не происхождением вещества, а тем, как оно начинает управлять поведением и здоровьем», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, как лекарственная зависимость может незаметно начаться с попыток самостоятельно справиться с тревогой, бессонницей или стрессом. Врач отмечал, что со временем человек может начать увеличивать дозу и чувствовать себя неустойчиво без привычного препарата.