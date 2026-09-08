Провизор XXI века – это не продавец: Директор института Сеченовки – об «умных» лекарствах и аптеках нового типа

Лекарства-трансформеры, экзосомы из растений, полимерные матрицы для восстановления костной ткани и многое другое – такие разработки ученых Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского Университета, которому в этом году исполняется 90 лет, меняют облик современной фармацевтики. Но главное, что изменилось за это время, – сам провизор: из ремесленника он превратился в ученого. Как готовят специалистов, создающих «умные» лекарства, Life.ru рассказала директор Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского Университета Галина Раменская.

– Галина Владиславовна, чем фармацевтика XXI века принципиально отличается от времён основания института?

– Подход к фармации как сплаву химии, биологии и медицины заложил ещё Александр Петрович Нелюбин. Его «Фармакография или Химико-врачебные предписания приготовления и употребления новейших лекарств» с 1827 по 1835 годы выдержала пять изданий, причем последнее вышло в четырех томах, а наследие учёного остаётся актуальным и сегодня. Но персонализация вышла на иной уровень. Когда-то провизор в производственной аптеке, изготавливая лекарство по предписаниям врача, подбирал состав, сочетания и форму с учётом, например, аллергических реакций, веса и других особенностей здоровья пациента, мог даже изменить ингредиент или скорректировать дозировку, но речь все же шла о простых микстурах. Теперь же можно выбрать комбинации и пути введения лекарств, ориентируясь на генотип человека, метаболизм, течение болезни, а технологии позволяют изготавливать лекарство под конкретного пациента. Инновационное направление – создание персонализированных лекарственных средств с использованием 3D-печати, что возможно, в том числе, и в аптеках научно-медицинских центров.

Сами лекарства становятся «умнее»: совершенствуются системы адресной доставки и пролонгированного высвобождения. Например, специалисты нашего института разработали систему доставки противоопухолевых препаратов через носовую полость. Это капли на основе геллановой камеди, которые превращаются в гель на слизистой, удерживаются в месте всасывания до шести часов и доставляют вещество в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер. Такие препараты-трансформеры (in situ) меняют форму в зависимости от pH, температуры или влажности в нужном органе. Среди других разработок наших ученых также работающие по схожему алгоритму глазные капли с лидокаином, масло для атопического дерматита, полимерная матрица для лунки зуба – из нее в течение месяца высвобождает обезболивающие, противовоспалительные компоненты и факторы роста.

– На первый план выходят биомедицинские технологии. Лекарства из растительного сырья – прошлый век?

– Напротив, растения – это кладезь активных веществ, которые можно использовать по-новому. Например, дигидрокверцетин из лиственницы раньше применяли только как антиоксидант, а сейчас наши учёные совместно с зарубежными коллегами изучают его способность снижать вес. В будущем это может стать безопасным средством от ожирения.

Также коллектив ученых Сеченовского Университета запатентовали собственную методику получения из различных растений экзосом – мельчайших пузырьков — внеклеточных везикул. Экзосомы работают как природные курьеры, перенося между клетками различные вещества: липиды, генетический материал, белки, аминокислоты, ферменты, витамины, которые стимулируют деление клеток, синтез коллагена и заживление тканей. Клетки используют экзосомы, чтобы передавать друг другу различные сигналы, а мы – чтобы сделать людей красивее. Опираясь на способность экзосом проникать глубоко в кожу и восстанавливать ее, наши специалисты разработали линейку косметических средств для борьбы со старением. В линейку войдут гель для лица и шеи, активная сыворотка для лица и гель для кожи вокруг глаз.

Уже со студенческой скамьи ребята учатся работать с растениями. У нас есть собственный Ботанический сад и мы активно сотрудничаем с ведущими университетами Китая, Индонезии, Вьетнама в поиске фармакологически активных веществ природного происхождения. Наши специалисты совместно с учеными из Австралии изучают противовоспалительные и антиоксидантные вещества из морских объектов – это перспективная альтернатива химическому синтезу.

– Каким должен быть современный специалист?

– В 1936 году институт в основном готовил фармацевтов для производственных аптек. Теперь мы готовим провизоров как специалистов в сфере фармации. Наши выпускники могут вести исследования, изучать свойства различных субстанций, разрабатывать, производить, внедрять, выводить на рынок новые препараты. Они знают о лекарствах всё и даже несколько больше. Молодые специалисты используют современные методы анализа, создают базы данных, обучают искусственный интеллект, который может, например, подбирать компоненты и идеальные сочетания различных веществ для создания новых лекарств – ведь сочетаний тысячи и тысячи, и на расчеты вручную ушли бы годы.

Чтобы готовить таких профессионалов, нужен мультидисциплинарный подход. Поэтому в программе – молекулярная биология, генетика, биотехнологии, биоинформатика, анализ данных, управление рисками, цифровая грамотность, проектная и исследовательская деятельность.

Наш выпускник может быть учёным и исследователем, технологом и экспертом, руководителем и управленцем. Он работает в институтах и лабораториях, в регуляторных и надзорных органах, экспертных организациях, аптеках и аптечных сетях, складах, фармацевтических предприятиях и в клиниках.

Говоря про аптеку, хочется отдельно отметить, что это не торговая точка и не магазин лекарств. Аптека – это место оказания фармацевтической помощи. Грамотный провизор не просто отпускает (термин «продает» вообще не приемлемый и не профессиональный) лекарственное средство. Как минимум он проводит ещё и фармацевтическое информирование по применению, совместимости, хранению любых препаратов – химических, биологических, генно-терапевтических. А в идеале – проводит фармацевтическое консультирование с учетом запроса и особенностей конкретного человека. Он также должен распознать серьёзную проблему и, объяснив человеку, почему не стоит снимать симптомы таблетками, настоятельно порекомендовать ему обратиться к врачу.

Особую роль аптеки играют в вопросах здоровьесбережения и превентивной медицины. Здесь важна их роль в консультировании по профилактике, сохранению и поддержания здоровья. Ну, а у так называемых больничных аптек (аптек медицинских организаций) вообще огромные перспективы в работе с пациентами, проходящих лечение в этих организациях.

– Какие новшества есть в практическом обучении?

– Обучение сегодня максимально практикоориентированное и с использованием современных образовательных технологий. Например, мы создали цифровую лабораторию по работе с клеточными структурами в 3D-формате и виртуальный фармацевтический завод. Но симуляции – лишь дополнение к реальной практике. Студенты проходят стажировки и практики более чем в 100 партнерских организациях: в фармацевтических и биотехнологических компаниях, на производственных площадках, в ведущих исследовательских центрах, аптечных организациях. Также многие стажируются в ведущих университетах Китая, Индонезии, Сербии, Казахстана и других стран, открывая новые возможности: студенты получают опыт работы в международных исследовательских группах, знакомятся с новыми технологиями и подходами, устанавливают академические и профессиональные связи.

В нашем институте создан научно-технологический центр «Фарма-Премиум», где будущие провизоры участвуют в создании продукта от идеи до передачи индустриальному партнёру для серийного производства: анализируют сырьё, подбирают стабильные комбинации ингредиентов, тестируют эффективность.

Вообще, сегодня образование и студенческая жизнь в Сеченовском Университете очень разнообразны и интересны, это не «зубрежка и сидение за партой». Например, инициатива нашего ректора – введение должности стажер-исследователь для студентов, – позволила большому числу молодых ребят попробовать себя в области исследований и разработки в составе настоящей команды.

Новые образовательные технологии и подходы помогают готовить кадры для лекарственной безопасности и технологического суверенитета страны. Дальнейшая персонализация фармацевтики и развитие фармацевтической помощи – ключевое направление для наших выпускников: нужны производственные аптеки нового типа, способные изготавливать сложные препараты с разными системами доставки, технологии и продукты для профилактики и поддержания здоровья, новые подходы к фармацевтической разработке и фармаконадзору и многое другое.