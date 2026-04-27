Мишустин утвердил новый список из 206 жизненно важных препаратов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении нового перечня стратегически важных лекарственных средств, который включает 206 наименований. Полный цикл производства этих препаратов должен быть обеспечен на территории страны с государственной поддержкой.

Глава правительства на совещании с вице-премьерами отметил, что президент подчёркивал необходимость наращивать производство эффективных отечественных лекарств.

«Это важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжёлыми недугами, включая онкологию, сердечно-сосудистые и неврологические болезни. И для того, чтобы защитить граждан от опасных инфекций и сохранить здоровье», — отметил глава кабмина.

Михаил Мишустин заверил, что доля собственных разработок будет повышаться, а возможности отечественной фармацевтической отрасли — расширяться, чтобы исключить сбои поставок лекарств в больницы и укрепить технологический суверенитет.

«От этого, очевидно, зависит жизнь людей по всей стране», — подчеркнул премьер-министр.

Лекарства из обновлённого перечня получат приоритет при госзакупках. Это позволит усилить лекарственную независимость России, сохранить стабильность поставок в поликлиники и больницы, а также реализовать экспортный потенциал отечественной фармпромышленности. Напомним, в марте 2026 года правительство утвердило чёткие правила и критерии формирования такого перечня, чего не было с 2010 года.

Ранее сообщалось, что антирезусный иммуноглобулин, жизненно необходимый для некоторых беременных, практически исчез из аптек в 75 регионах России. Сейчас препарат есть в наличии лишь в 14 субъектах. Перебои объясняют перерегистрацией предельной отпускной цены.