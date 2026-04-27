Из аптек в 75 регионах пропал важный препарат для беременных, пишут СМИ

Жизненно необходимый для некоторых беременных антирезусный иммуноглобулин практически исчез из аптек в 75 регионах России, утверждает газета «Известия» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак». Сейчас препарат сейчас числится в наличии лишь в 14 субъектах, причём в некоторых из них – всего одна упаковка на весь регион.

«В женской консультации в наличии нет, в роддоме нет, по аптекам искала – ни в наличии, ни под заказ. Звонок в страховую не помог, в итоге так и не поставили ни в прошлую беременность, ни сейчас», – написала беременная девушка по имени Юлия.

Перебои объясняют перерегистрацией предельной отпускной цены. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и цена не покрывает издержек на производство и логистику, пояснил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. При этом в ведомстве заявили, что в гражданском обороте находится более 47 тысяч пачек, а 23 апреля Росздравнадзор выдал разрешение на ввод ещё около 45 тысяч упаковок, которые поступят в субъекты в ближайшее время.

Однако эксперты сомневаются в достаточности этих объёмов. По самым скромным оценкам, потребность в антирезусном иммуноглобулине составляет 220-230 тысяч пачек в год. При этом единственный российский производитель – Ивановская станция переливания крови – выпускает примерно девять тысяч упаковок в год, а в лучшие годы обеспечивал максимум 22-23 тысячи. На его долю приходится всего 4-5% рынка.

Врачи предупреждают, что без профилактики резус-конфликта могут развиться тяжёлые осложнения. Иммунитет матери начинает атаковать кровь плода, разрушая её, что вызывает тяжёлую анемию, поражение мозга, отёки и даже гибель ребёнка. Первый укол делается профилактически в 28-30 недель беременности, второй – строго в течение 72 часов после родов, если ребёнок родился резус-положительным.

