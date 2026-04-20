В Пензенской области инвалида с артритом оставили без жизненно важного препарата

Жительница Каменского района Пензенской области Галина Сергеевна, страдающая ревматоидным артритом и имеющая инвалидность III группы, с марта не может получить препарат «Артлегиа», который необходимо колоть строго раз в месяц. Именно это лекарство, как рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ члены семьи, вывело болезнь в ремиссию и вернуло женщину к нормальной жизни.

До начала терапии пенсионерка с трудом передвигалась и постоянно испытывала боль. Проблемы с льготным обеспечением начались давно: препарат приходилось «выбивать» со скандалом в районной больнице, а этой весной его перестали выдавать вовсе.

Родственники опасаются, что без уколов женщина вскоре окажется в инвалидном кресле. В региональном Минздраве Галине Сергеевне заявили, что деньги на лекарство выделяются, а все вопросы нужно адресовать районной больнице.

В самом медучреждении отвечают, что препарат находится в закупке, а сроки его появления неизвестны. Родственники утверждают, что местная больница вовремя не провела закупку, из-за чего без лечения остались сразу несколько пациентов.

Врачи предлагают заменить «Артлегиа» аналогом, хотя назначения на замену не давали. Один укол стоит от 45 до 60 тысяч рублей, а таких денег у семьи нет.

Ранее стало известно, что Минздрав России расширил перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту. В обновлённый список вошли противоэпилептический «Габапентин», миорелаксант «Баклофен» и обезболивающее на основе дицикловерина с парацетамолом.