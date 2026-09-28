Более 106 млрд рублей: Алекперов вновь стал первым по выплаченным дивидендам

Крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян с самыми большими дивидендными доходами за 2025 год. По оценке Forbes, сумма выплат превысила 106 млрд рублей. Алекперов вернул себе первое место в списке. Около 3% акций «Лукойла» принадлежат бизнесмену напрямую, а большую часть доли он контролирует через закрытые паевые инвестиционные фонды.

В нынешнем рейтинге журнал отдельно учитывает прямые и косвенные дивиденды. Во втором случае выплаты получают подконтрольные бизнесменам холдинговые структуры.

Второе место занял совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с 87,1 млрд рублей. Следом расположился Геннадий Тимченко — Forbes оценил его дивидендные доходы в 75,1 млрд рублей. В обоих случаях речь идёт о косвенных выплатах.

Четвёртым стал совладелец «Меркурий Ритейл Холдинг» и дистрибьютора «Мегаполис» Игорь Кесаев. Его результат составил 40,5 млрд рублей.

Ранее Life.ru писал о рейтинге Forbes крупнейших предполагаемых плательщиков НДФЛ за 2025 год. Первое место в нём занял бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федун с оценочной суммой налога 12,19 млрд рублей.